Irak 1 - 4 Noruega | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Irak 1 - 4 Noruega: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de junio de 2026.

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Noruega ha ganado este miércoles por 1-4 a Irak en el primer partido de la fase de grupos del Mundial, mostrando una clara superioridad en el Gillette Stadium. Erling Haaland abrió el marcador en el minuto 29, pero Ayman Hussein igualó para Irak en el 39. Sin embargo, Haaland volvió a adelantar a los nórdicos antes del descanso en el 43. En la segunda mitad, Leo Oestigard amplió la ventaja para los noruegos en el 76, y un desafortunado gol en propia puerta de Ayman Hussein en el tiempo añadido selló el resultado final. Noruega dominó el encuentro con una posesión del 61% y 12 remates totales, destacando Haaland como el jugador más participativo en ataque.

El equipo visitante, liderado por su estrella Haaland, mostró un juego más fluido y efectivo, mientras que Irak, a pesar de su esfuerzo, no pudo contener el ataque noruego. El partido concluyó con una revisión del VAR en el tiempo de descuento, que confirmó el último gol de Noruega. La actuación del árbitro Pierre Atcho no registró expulsiones, pero sí mostró una tarjeta amarilla a Zaid Tahseen de Irak. Con este resultado, Noruega se posiciona favorablemente en su grupo, mientras que Irak deberá mejorar su desempeño en los próximos encuentros para aspirar a la clasificación. La asistencia fue de 63,106 espectadores.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: IRAK 1 - NORUEGA 4 (1-2, al descanso).



--EQUIPOS.

IRAK: Jalal Hassan; Hussein Ali (Mustafa Saadoun, min.74), Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh (Mohanad Ali, min.78), Zaid Ismael (Zidane Iqbal, min.59), Amir Al-Ammari, Ali Jasim (Ahmed Qasem, min.74); Ayman Hussein, Ali Al Hamadi (Marko Lawk Farji, min.59).



NORUEGA: Oerjan Haaskjold Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Vassbakk Ajer, Torbjoern Lysaker Heggem, David Moeller Wolfe (Leo Oestigard, min.73); Martin Oedegaard (Patrick Berg, min.81), Sander Berge, Fredrik Aursnes (Kristian Thorstvedt, min.73); Alexander Soerloth (Oscar Bobb, min.73), Erling Haaland, Antonio Nusa (Andreas Schjelderup, min.73).



--GOLES.

0-1, min.29: Erling Haaland (David Moeller Wolfe) .

1-1, min.39: Ayman Hussein (Amir Al-Ammari) .

1-2, min.43: Erling Haaland.

1-3, min.76: Leo Oestigard (Martin Oedegaard) .

1-4, min.90(+6): Ayman Hussein (pp).

Gol en propia puerta Ayman Hussein en el minuto 90 (+6).





--ÁRBITRO.

Pierre Atcho, asistido en las bandas por Boris Ditsoga y Amos Ndong, en el VAR: Guillermo Pacheco y Hamza El Fariq. Amonestó a Zaid Tahseen (min.86), por parte de IRAK. por parte de NORUEGA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.90(+7) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Noruega.



Min.90(+8) : ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Noruega debe subir al marcador.





--ESTADIO.

Gillette Stadium (63.106 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Irak Noruega Goles 1 4 Remates Fuera 8 4 Remates 11 12 Pases Totales 348 549 Corners 2 5 Faltas 12 13 Posesión 39% 61% Tiros Bloqueados 2 3 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 1 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 2 Ataques 79 89 Ataques Peligrosos 27 39 Centros 16 14 Saques de Banda 14 21 Saques de Portería 10 9 Tratamientos 1 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 13 13 Paradas 2 0 Contra Golpes 0 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Noruega 3 1 2 Clasificado Francia 3 1 3 Tercero ¿? Senegal 0 1 4 Eliminado Irak 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/06/2026 World Cup Grp. I Iraq 1-4 Norway









-Últimos Resultados de Irak.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/06/2026 World Cup Grp. I Iraq 1-4 Norway









-Últimos Resultados de Noruega.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/06/2026 World Cup Grp. I Iraq 1-4 Norway









-Próximos partidos de Irak.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 22/06/2026 23:00 World Cup Grp. I France Iraq 26/06/2026 21:00 World Cup Grp. I Senegal Iraq









-Próximos partidos de Noruega.

