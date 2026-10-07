Iva Jovic 0 - 2 Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de China Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de octubre de 2026.





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La tenista polaca Iga Swiatek ha avanzado a los cuartos de final del torneo China Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura al aire libre en Beijing, tras ganar a la estadounidense Iva Jovic por la vía rápida, con un resultado de 6-1, 6-3, en un tiempo de duración del partido de 1 hora y 36 minutos. En el primer set, Swiatek logró romper el servicio de Jovic en dos ocasiones, llevándose el set por 6-1. En el segundo set, Swiatek volvió a romper el servicio de Jovic en tres ocasiones, asegurando el set y el partido con un marcador de 6-3. Swiatek mostró un sólido rendimiento en su servicio, con un porcentaje de primeros servicios del 67% y ganando el 69% de sus puntos de servicio. Además, salvó 2 de 3 puntos de quiebre enfrentados durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



