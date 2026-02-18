Iva Jovic 0 - 2 Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Dubai Duty Free Tennis Championships (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

La tenista estadounidense Jessica Pegula ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Dubai Duty Free Tennis Championships, de categoría WTA 1000, y que se disputa en pista dura, tras ganar a la también estadounidense Iva Jovic con un resultado de 6-4, 6-2 en la ronda de octavos de final. Durante el partido, Pegula demostró una sólida actuación en su servicio, manteniendo una alta efectividad en sus primeros servicios con un porcentaje de 75% y logrando ganar el 29 de esos puntos. Además, fue eficaz en sus segundos servicios, ganando 8 puntos. A pesar de enfrentar oportunidades de quiebre, logró salvar 1 de ellas, contribuyendo a su victoria. En el aspecto ofensivo, Pegula logró romper el servicio de Jovic en 3 ocasiones, lo que le permitió tomar una ventaja decisiva en ambos sets. Por otro lado, Iva Jovic luchó para encontrar consistencia en su juego de servicio, con un porcentaje del 60% en primeros servicios y logrando ganar 21 de esos puntos. Aunque mostró competitividad al ganar 15 puntos en sus segundos servicios, no fue suficiente para desafiar a Pegula de manera efectiva. Jovic enfrentó dificultades al no poder convertir ninguna oportunidad de quiebre y concedió su servicio en momentos clave, lo que finalmente inclinó el partido a favor de Pegula. Este triunfo permite a Jessica Pegula avanzar a la siguiente ronda del torneo, donde buscará mantener su nivel para acercarse a la conquista del título en Dubai.



