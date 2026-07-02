Jacob Fearnley 0 - 3 Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de julio de 2026.





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El tenista español Jaume Munar ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar al británico Jacob Fearnley por 6-4, 7-6(3), 6-4 en 2 horas y 49 minutos. En el primer set, Munar logró romper el servicio de Fearnley en dos ocasiones, mientras que Fearnley consiguió un break. El set finalizó 6-4 a favor de Munar. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron breaks y llegaron al tie-break, donde Munar se impuso por 7-3. En el tercer set, el intercambio de breaks continuó, pero Munar logró cerrar el set y el partido con un 6-4. Estadísticamente, Munar mostró un 65% de efectividad en su primer servicio, ganando el 58% de los puntos con su primer saque y salvando 8 de 16 break points. Por otro lado, Fearnley tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio, ganando el 49% de los puntos con su primer saque y salvando 5 de 16 break points.



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