Jan-Lennard Struff 2 - 1 Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Mallorca Championships (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 22 de junio de 2026.





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El tenista alemán Jan-Lennard Struff ha avanzado a los octavos de final del torneo de Mallorca Championships, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en hierba, tras ganar al español Martin Landaluce por 6-3, 1-6, 7-5 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 56 minutos. En el primer set, Jan-Lennard Struff logró un 'break' en el segundo juego, lo que le permitió tomar ventaja y cerrar el set 6-3. En el segundo set, Martin Landaluce respondió contundentemente, rompiendo el servicio de Struff en dos ocasiones y llevándose el set por 6-1. El tercer set fue muy disputado, con ambos jugadores manteniendo sus servicios hasta el 5-5, momento en el cual Struff logró un 'break' crucial en el último juego para ganar el set 7-5. En cuanto a las estadísticas de saque, Jan-Lennard Struff tuvo un 1st Serve Percentage del 60% y logró 10 aces durante el partido. Por su parte, Martin Landaluce tuvo un 1st Serve Percentage del 65% y consiguió 18 aces. Ambos jugadores salvaron 3 y 4 puntos de 'break' respectivamente.



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