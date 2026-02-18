Janice Tjen 0 - 2 Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Dubai Duty Free Tennis Championships (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de febrero de 2026.





La tenista estadounidense Amanda Anisimova ha avanzado a los cuartos de final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la indonesia Janice Tjen (6-1, 6-3) en un partido que reflejó su dominio en el servicio y la efectividad en los puntos de quiebre. Anisimova mantuvo una sólida actuación durante todo el encuentro, logrando imponerse en los momentos cruciales del partido. En el primer set, la estadounidense logró tres quiebres de servicio, lo que le permitió asegurar una ventaja temprana y cerrar el set por 6-1. Su efectividad en el servicio y su habilidad para capitalizar las oportunidades de quiebre fueron clave para establecer el ritmo del partido desde el inicio. El segundo set mostró una dinámica similar, con Anisimova manteniendo la presión y logrando quiebres adicionales que le permitieron tomar la delantera. A pesar de un intento de recuperación por parte de Tjen, que logró un quiebre de servicio, Anisimova continuó dominando el juego, cerrando el set y el partido con un 6-3 a su favor. Las estadísticas del servicio de Anisimova destacan su rendimiento en el partido. La estadounidense logró un alto porcentaje de primeros servicios dentro y mostró una notable eficacia en puntos ganados tanto en su primer como en su segundo servicio. Además, su capacidad para convertir puntos de quiebre y mantener su servicio bajo presión fue evidente, lo que le permitió avanzar a la siguiente ronda del torneo con confianza. Este resultado lleva a Amanda Anisimova a los cuartos de final del Dubai Duty Free Tennis Championships, donde buscará continuar su camino hacia el título en este prestigioso torneo WTA 1000.



