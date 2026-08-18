Janice Tjen 0 - 2 Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de agosto de 2026.





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La tenista rusa Mirra Andreeva ha avanzado a los octavos de final del torneo de Cincinnati Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la indonesia Janice Tjen por 6-1, 7-6 en 1 hora y 40 minutos. En el primer set, Mirra Andreeva dominó al romper el servicio de Janice Tjen en tres ocasiones, llevándose el set por 6-1. En el segundo set, ambas jugadoras mantuvieron sus servicios hasta llegar al 6-6, donde Andreeva ganó el tie-break 7-5, asegurando el set y el partido. En cuanto a las estadísticas de saque, Janice Tjen logró un 68% de primeros servicios, ganando el 32% de ellos, mientras que Mirra Andreeva tuvo un 56% de primeros servicios y ganó el 30% de ellos. Andreeva también destacó en los puntos de break, ganando 3 de ellos, mientras que Tjen no logró convertir ninguno.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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