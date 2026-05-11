Jannik Sinner 2 - 0 Alexei Popyrin: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de mayo de 2026.





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El tenista italiano Jannik Sinner ha avanzado a los octavos de final del torneo de Internazionali BNL d'Italia, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida al australiano Alexei Popyrin (6-2, 6-0) en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 7 minutos. En el primer set, Jannik Sinner logró dos 'breaks' sobre el servicio de Alexei Popyrin, en los juegos 1 y 5, para llevarse el set con un marcador de 6-2. Sinner mantuvo todos sus servicios sin conceder 'breaks'. En el segundo set, Sinner dominó completamente, logrando tres 'breaks' en los juegos 1, 3 y 5, y no concedió ningún juego a su rival, cerrando el set con un 6-0. Sinner mostró un sólido rendimiento en el saque, con un 61% de primeros servicios y ganando el 76% de los puntos con su servicio. Además, no cometió dobles faltas y logró 5 aces a lo largo del partido.



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