Jannik Sinner 2 - 0 Casper Ruud: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de mayo de 2026.





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El tenista italiano Jannik Sinner se ha proclamado campeón del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al noruego Casper Ruud por la vía rápida con un resultado de 6-4, 6-4 en un partido que duró 1 hora y 44 minutos. En el primer set, ambos jugadores mostraron un juego muy competitivo con múltiples quiebres de servicio. Sinner logró romper el servicio de Ruud en cuatro ocasiones, mientras que Ruud consiguió tres quiebres. El set concluyó con un marcador de 6-4 a favor de Sinner. En el segundo set, el patrón de quiebres continuó, con Sinner rompiendo el servicio de Ruud tres veces y Ruud rompiendo el de Sinner dos veces. Finalmente, Sinner cerró el set y el partido con un marcador de 6-4. En términos de estadísticas de servicio, Jannik Sinner tuvo un 64% de efectividad en el primer servicio, ganando el 71% de los puntos con su primer servicio y el 50% con su segundo servicio. Además, no cometió dobles faltas y logró 2 aces durante el partido.



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