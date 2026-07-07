Jannik Sinner 3 - 0 Jan-Lennard Struff: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de julio de 2026.





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El tenista italiano Jannik Sinner ha avanzado a las semifinales del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam, que se disputa en hierba, tras ganar al alemán Jan-Lennard Struff por 7-5, 7-6(4), 6-3 en 2 horas y 34 minutos. En el primer set, Sinner logró romper el servicio de Struff en el undécimo juego, llevándose el set 7-5. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron 'breaks' al inicio, pero Sinner se impuso en el 'tie-break' por 7-4. En el tercer set, Sinner rompió el servicio de Struff en el primer y último juego, asegurando el set 6-3. Durante el partido, Sinner mostró un sólido servicio, ganando el 65% de sus primeros servicios y logrando 16 aces en total.



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