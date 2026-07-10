Jannik Sinner 3 - 0 Novak Djokovic: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de julio de 2026.





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El tenista italiano Jannik Sinner ha avanzado a la final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar al serbio Novak Djokovic por la vía rápida, con un resultado de 6-4, 6-4, 6-4 en un tiempo de duración del partido de aproximadamente 2 horas y 20 minutos. En el primer set, Sinner logró romper el servicio de Djokovic en el noveno juego, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-4. En el segundo set, Sinner nuevamente consiguió un break crucial en el séptimo juego, manteniendo su servicio para ganar el set con el mismo marcador de 6-4. En el tercer set, Sinner comenzó fuerte rompiendo el servicio de Djokovic en el primer juego y mantuvo su ventaja para cerrar el set y el partido con otro 6-4. Estadísticas destacadas del partido incluyen que Sinner tuvo un 65% de efectividad en su primer servicio, ganando el 45% de los puntos con su primer saque y el 17% con su segundo. Además, Sinner logró 16 aces y no cometió dobles faltas, mientras que Djokovic tuvo un 64% de efectividad en su primer servicio, ganando el 52% de los puntos con su primer saque y el 13% con su segundo, con 8 aces y 3 dobles faltas.



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