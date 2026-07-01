Jannik Sinner 3 - 0 Nuno Borges: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de julio de 2026.





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El tenista italiano Jannik Sinner ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar al portugués Nuno Borges por la vía rápida con un marcador de 7-6, 7-6, 6-4 en 2 horas y 31 minutos. **Resumen del partido:** - **Set 1:** El set fue muy parejo, con ambos jugadores manteniendo sus servicios hasta llegar al 6-6. Jannik Sinner ganó el set en el tie-break con un resultado de 7-6. No hubo breaks durante este set. - **Set 2:** Similar al primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el 6-6. Sin embargo, en este set, hubo un intercambio de breaks, donde Borges rompió el servicio de Sinner en el tercer juego, pero Sinner recuperó el break en el décimo juego. Sinner nuevamente se impuso en el tie-break con un resultado de 7-6. - **Set 3:** Este set tuvo más dinamismo con múltiples breaks. Sinner rompió el servicio de Borges en el cuarto juego, pero Borges respondió rompiendo el servicio de Sinner en el siguiente juego. Sinner volvió a romper el servicio de Borges en el octavo juego y cerró el set 6-4. **Estadísticas destacadas:** - Jannik Sinner tuvo un 67% de efectividad en su primer servicio y ganó el 74% de los puntos jugados con su primer servicio. - Sinner logró 22 aces a lo largo del partido. - Nuno Borges tuvo un 74% de efectividad en su primer servicio y ganó el 64% de los puntos jugados con su primer servicio. - Borges logró 6 aces en el partido.



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