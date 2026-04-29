Jannik Sinner 2 - 0 Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 29 de abril de 2026.





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El tenista italiano Jannik Sinner ha avanzado a las semifinales del torneo Madrid Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al español Rafael Jodar por 6-2, 7-6 en 1 hora y 56 minutos. En el primer set, Jannik Sinner logró romper el servicio de Rafael Jodar en tres ocasiones, mientras que Jodar solo pudo romper el servicio de Sinner una vez. Sinner mantuvo su servicio en dos ocasiones, lo que le permitió cerrar el set por 6-2. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron quiebres, con Sinner rompiendo el servicio de Jodar en dos ocasiones y Jodar haciendo lo mismo en una ocasión. El set llegó a un tie-break, donde Sinner se impuso por 7-6, asegurando así su victoria en el partido. En cuanto a las estadísticas de saque, Jannik Sinner tuvo un 1st Serve Percentage del 65% y ganó el 69% de sus puntos de servicio. Además, logró 6 aces y cometió 2 dobles faltas durante el partido.



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