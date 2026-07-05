Jannik Sinner 3 - 0 Shintaro Mochizuki: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de julio de 2026.





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El tenista italiano Jannik Sinner ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam, y que se disputa en hierba, tras ganar al japonés Shintaro Mochizuki por 6-3, 7-6, 6-3 en 2 horas y 36 minutos. En el primer set, Sinner logró dos 'breaks', ganando 6-3. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al 6-6, donde Sinner se impuso en el 'tie-break' 7-0. El tercer set fue más dinámico con múltiples 'breaks', pero Sinner logró mantener su servicio en el último juego para cerrar el set 6-3. Estadísticas destacadas de Sinner: tuvo un 1st Serve Percentage del 71% y logró 15 aces durante el partido. Mochizuki no logró ganar ningún set, y Sinner ganó por la vía rápida.



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