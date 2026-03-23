Jaqueline Cristian 0 - 2 Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de marzo de 2026.





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La tenista estadounidense Jessica Pegula ha avanzado a los cuartos de final del torneo Miami Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la rumana Jaqueline Cristian con un resultado de 6-4, 6-1. Este encuentro, correspondiente a los octavos de final, destacó por la solidez de Pegula al servicio, manteniendo su saque a lo largo de todo el partido y logrando romper el servicio de Cristian en momentos clave para asegurar su victoria.



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