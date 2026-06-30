Jaume Munar 3 - 0 Francisco Cerundolo: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 30 de junio de 2026.





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El tenista español Jaume Munar ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar al argentino Francisco Cerundolo por la vía rápida con un resultado de 6-1, 6-4, 6-3 en 1 hora y 50 minutos. Durante el partido, Jaume Munar mostró un sólido desempeño en los momentos clave. En el primer set, logró dos 'breaks', ganando 6-1. En el segundo set, rompió el servicio de Cerundolo una vez para llevarse el set 6-4. Finalmente, en el tercer set, Munar consiguió dos 'breaks', cerrando el partido con un 6-3. Munar mantuvo un 67% de efectividad en su primer servicio y logró 12 aces a lo largo del encuentro, lo que fue crucial para su victoria.



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