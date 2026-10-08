Jaume Munar 0 - 2 Jenson Brooksby: resumen y estadísticas del partido de Shanghai Rolex Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de octubre de 2026.





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El tenista español Jaume Munar ha sido eliminado en los sesentaicuatroavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000, que se disputa en pista dura, tras perder ante el estadounidense Jenson Brooksby por 5-7, 4-6. En el primer set, Jaume Munar comenzó fuerte, logrando un break en el segundo juego y manteniendo su servicio hasta el 5-1. Sin embargo, Brooksby reaccionó y rompió el servicio de Munar en tres ocasiones consecutivas, llevándose el set por 7-5. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta el 3-3, momento en el que Brooksby consiguió un break crucial en el séptimo juego. Finalmente, Brooksby cerró el set y el partido con un 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Jenson Brooksby tuvo un 67% de efectividad en su primer servicio y ganó el 69% de los puntos jugados con su servicio, mientras que Jaume Munar tuvo un 57% de efectividad en su primer servicio y ganó el 55% de los puntos jugados con su servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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