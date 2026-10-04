Jaume Munar 2 - 0 Kyrian Jacquet: resumen y estadísticas del partido de Japan Open Tennis Championships (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de octubre de 2026.





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El tenista español Jaume Munar ha avanzado a las semifinales del torneo Japan Open Tennis Championships, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al francés Kyrian Jacquet por 6-4, 6-2 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 40 minutos. Durante el partido, Jaume Munar logró romper el servicio de su oponente en tres ocasiones, una en el primer set y dos en el segundo set. En el primer set, el marcador parcial fue 6-4 a favor de Munar, quien consiguió un break en el séptimo juego. En el segundo set, Munar logró dos breaks en el tercer y séptimo juego, cerrando el set con un marcador de 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Munar tuvo un 64% de efectividad en su primer servicio, ganando el 67% de los puntos con su servicio. Además, logró 3 aces y cometió 2 dobles faltas durante el partido. Por otro lado, Kyrian Jacquet no logró romper el servicio de Munar en ninguna ocasión y tuvo un 52% de efectividad en su primer servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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