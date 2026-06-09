Jaume Munar 0 - 2 Martin Damm: resumen y estadísticas del partido de Libema Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de junio de 2026.





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El tenista español Jaume Munar ha sido eliminado en los dieciseisavos de final del torneo Libema Open, de categoría ATP Tour 250, que se disputa en hierba, tras perder ante el estadounidense Martin Damm por 6-4, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 12 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta el noveno juego, cuando Martin Damm logró romper el servicio de Jaume Munar, llevándose el set por 6-4. En el segundo set, Damm volvió a romper el servicio de Munar en el tercer juego, manteniendo su ventaja hasta el final para cerrar el set y el partido con otro 6-4. Estadísticas destacadas del partido: - Jaume Munar tuvo un 1st Serve Percentage del 67% y ganó el 32% de sus puntos con el primer servicio. - Martin Damm tuvo un 1st Serve Percentage del 69% y ganó el 33% de sus puntos con el primer servicio. - Ambos jugadores lograron salvar un punto de quiebre cada uno durante el partido. - Damm consiguió un total de 12 aces, mientras que Munar logró 7.



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