Jessica Bouzas Maneiro 0 - 2 Ajla Tomljanovic: resumen y estadísticas del partido de Libema Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de junio de 2026.





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La tenista australiana Ajla Tomljanovic ha avanzado a los octavos de final del torneo Libema Open, de categoría WTA 250 y que se disputa en hierba, tras ganar a la española Jessica Bouzas Maneiro por 6-3, 6-1 en 1 hora y 12 minutos. En el primer set, Ajla Tomljanovic logró romper el servicio de su oponente en tres ocasiones, mientras que Jessica Bouzas Maneiro consiguió un solo break. Tomljanovic ganó el set 6-3. En el segundo set, Tomljanovic continuó dominando, rompiendo el servicio de Bouzas Maneiro cuatro veces y asegurando el set 6-1. Durante el partido, Tomljanovic no concedió ningún set a su rival, destacando su 1st Serve Percentage del 74% y su capacidad para ganar el 55% de los puntos de retorno.



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