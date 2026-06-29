Jessica Bouzas Maneiro 2 - 0 Anastasia Potapova: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 29 de junio de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



La tenista española Jessica Bouzas Maneiro ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar a la austriaca Anastasia Potapova por 6-2, 6-3 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 15 minutos. En el primer set, Jessica Bouzas Maneiro logró romper el servicio de Anastasia Potapova en dos ocasiones, llevándose el set por 6-2. En el segundo set, Bouzas Maneiro continuó su dominio al romper el servicio de Potapova tres veces, aunque Potapova logró un break, el set finalizó 6-3 a favor de Bouzas Maneiro. En términos de estadísticas de saque, Bouzas Maneiro tuvo un 58% de efectividad en su primer servicio, ganando el 63% de los puntos con su primer saque y el 56% de los puntos totales en el segundo set. Además, cometió solo una doble falta en todo el partido, mostrando solidez en su juego de servicio. Potapova, por su parte, tuvo un 38% de efectividad en su primer servicio y no logró convertir ninguno de sus puntos de break en el primer set.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###