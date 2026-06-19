Jessica Bouzas Maneiro 0 - 2 Emma Navarro: resumen y estadísticas del partido de Nottingham Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de junio de 2026.





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La tenista estadounidense Emma Navarro ha avanzado a las semifinales del torneo Nottingham Open, de categoría WTA 250 y que se disputa en hierba, tras ganar a la española Jessica Bouzas Maneiro por 7-6, 6-2 en 1 hora y 41 minutos. En el primer set, ambos jugadoras mantuvieron sus servicios, llevándolos a un tie-break que Emma Navarro ganó 8-6. Durante este set, no se produjeron breaks, destacando la solidez en el servicio de ambas jugadoras. En el segundo set, Emma Navarro logró romper el servicio de Jessica Bouzas Maneiro en dos ocasiones, llevándose el set 6-2. Emma Navarro mostró un 59% de efectividad en su primer servicio, ganando el 26% de los puntos con su primer saque y salvando un punto de break. Por otro lado, Jessica Bouzas Maneiro tuvo un 65% de efectividad en su primer servicio, pero cometió 5 dobles faltas a lo largo del partido.



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