Jessica Pegula 0 - 2 Diana Shnaider: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de agosto de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



Diana Shnaider ha avanzado a los cuartos de final del torneo National Bank Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura al aire libre en Toronto, tras ganar a la estadounidense Jessica Pegula por 6-3, 6-3 en 1 hora y 13 minutos. En el primer set, Diana Shnaider logró un break crucial en el octavo juego, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-3. Jessica Pegula no pudo romper el servicio de Shnaider en este set. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron breaks en los primeros juegos, pero Shnaider consiguió romper el servicio de Pegula en el séptimo y noveno juegos, asegurando así el set y el partido con otro 6-3. Shnaider tuvo un 65% de efectividad en su primer servicio y ganó el 69% de los puntos con su servicio a lo largo del partido.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



