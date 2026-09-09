Jessica Pegula 2 - 1 Emma Navarro: resumen y estadísticas del partido de US Open WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de septiembre de 2026.





--Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial.



La tenista estadounidense Jessica Pegula ha avanzado a las semifinales del torneo US Open, de categoría Grand Slam, que se disputa en pista dura, tras ganar a su compatriota Emma Navarro con un resultado de 3-6, 6-4, 6-3 en 2 horas y 20 minutos. En el primer set, Emma Navarro comenzó fuerte, logrando dos quiebres de servicio para llevarse el set 6-3. En el segundo set, Jessica Pegula respondió con un quiebre crucial en el décimo juego, ganando el set 6-4. En el tercer set, Pegula consiguió dos quiebres de servicio, asegurando el set 6-3 y el partido. En cuanto a las estadísticas de saque, Jessica Pegula tuvo un 64% de efectividad en su primer servicio, ganando el 42% de los puntos con su primer saque y el 13% con su segundo. Además, logró salvar 7 de 13 puntos de quiebre en contra y realizó 6 aces durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



