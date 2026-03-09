Jessica Pegula 2 - 1 Jelena Ostapenko: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

La tenista estadounidense Jessica Pegula ha avanzado a los octavos de final del torneo BNP Paribas Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la letona Jelena Ostapenko con un resultado de 4-6, 6-3, 6-2. En el primer set, Jelena Ostapenko logró mantener su servicio y romper el de Pegula en una ocasión crucial, llevándose el set por 6-4. Sin embargo, Pegula se recuperó en el segundo set, donde logró romper el servicio de Ostapenko en dos ocasiones, asegurando el set por 6-3. El tercer set vio a Pegula dominar, rompiendo el servicio de Ostapenko en dos ocasiones más y manteniendo el suyo, para cerrar el set y el partido con un 6-2 a su favor. Jessica Pegula mostró una sólida actuación en su servicio a lo largo del partido, con un total de 12 aces y manteniendo una alta tasa de efectividad en sus primeros servicios. Su capacidad para romper el servicio de Ostapenko en momentos clave le permitió controlar el ritmo del partido después de un primer set desafiante.



