Jessica Pegula 2 - 0 Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de julio de 2026.





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La tenista estadounidense Jessica Pegula ha avanzado a los octavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam, que se disputa en hierba, tras ganar a la española Jessica Bouzas Maneiro por 6-1, 6-3 en un tiempo de duración del partido de aproximadamente 53 minutos. En el primer set, Jessica Pegula mostró un dominio claro al romper el servicio de Jessica Bouzas Maneiro en tres ocasiones, lo que le permitió cerrar el set con un contundente 6-1. Durante este set, Pegula mantuvo su servicio sin conceder oportunidades de break a su oponente. El segundo set fue más disputado, con ambas jugadoras rompiendo el servicio de la otra en varias ocasiones. Pegula logró romper el servicio de Bouzas Maneiro en tres ocasiones, mientras que Bouzas Maneiro consiguió un break. Finalmente, Pegula aseguró el set con un 6-3. En términos de estadísticas de saque, Jessica Pegula tuvo un porcentaje de primer servicio del 63% y ganó el 70% de los puntos jugados con su servicio. Además, Pegula cometió 2 dobles faltas y logró 2 aces durante el partido.



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