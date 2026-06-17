Jessica Pegula 2 - 0 Katerina Siniakova: resumen y estadísticas del partido de Grass Court Championships (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de junio de 2026.





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La tenista estadounidense Jessica Pegula ha avanzado a los cuartos de final del torneo de hierba Court Championships en Berlín, de categoría WTA 500 y que se disputa en superficie de hierba, tras ganar a la checa Katerina Siniakova por 6-2, 6-4 en un tiempo de duración del partido de aproximadamente 1 hora y 52 minutos. En el primer set, Jessica Pegula logró romper el servicio de Katerina Siniakova en los juegos 3 y 5, llevándose el set con un marcador de 6-2. En el segundo set, Pegula nuevamente consiguió un "break" crucial en el juego 5, manteniendo su servicio en los juegos siguientes para cerrar el set 6-4. Pegula mostró un sólido desempeño en su servicio, con un porcentaje de primer servicio del 50% y ganando el 69% de los puntos con su servicio a lo largo del partido.



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