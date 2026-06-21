Jessica Pegula 1 - 2 Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de Grass Court Championships (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de junio de 2026.





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La tenista checa Linda Noskova se ha proclamado campeona del torneo hierba Court Championships, de categoría WTA 500 y que se disputa en hierba, tras ganar a la estadounidense Jessica Pegula por 6-4, 4-6, 6-3 en 1 hora y 58 minutos. En el primer set, Linda Noskova logró dos 'breaks', mientras que Jessica Pegula consiguió uno. Noskova se llevó el set por 6-4. En el segundo set, Pegula rompió el servicio de Noskova en una ocasión, llevándose el set por 6-4. En el tercer set, Noskova logró un 'break' más que Pegula, asegurando el set y el partido con un marcador de 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Noskova tuvo un 1st Serve Percentage del 55% y logró 11 aces durante el partido.



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