Jessica Pegula 2 - 0 Sara Sorribes Tormo: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de julio de 2026.





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La tenista estadounidense Jessica Pegula ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar a la española Sara Sorribes Tormo por 7-6, 6-1 en 1 hora y 28 minutos. En el primer set, hubo una serie de intercambios de 'breaks'. Sara Sorribes Tormo comenzó rompiendo el servicio de Pegula, pero Pegula respondió rompiendo el servicio de Sorribes en el siguiente juego. Este patrón continuó hasta que Pegula ganó el set en el 'tie-break' por 7-6. En el segundo set, Pegula mostró un dominio claro al romper el servicio de Sorribes en varias ocasiones, llevándose el set por 6-1. En cuanto a las estadísticas de saque, Jessica Pegula tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio y ganó el 60% de los puntos con su servicio. Además, no cometió ninguna doble falta y logró 4 aces durante el partido.



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