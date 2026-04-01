Jessica Pegula 2 - 1 Yulia Putintseva: resumen y estadísticas del partido de Credit One Charleston Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de abril de 2026.





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La tenista estadounidense Jessica Pegula ha avanzado a los octavos de final del torneo Credit One Charleston Open, de categoría WTA 500 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la kazaja Yulia Putintseva por 4-6, 6-4, 7-5 en un partido que duró 3 horas y 10 minutos. En el primer set, Yulia Putintseva logró romper el servicio de Pegula en dos ocasiones, mientras que Pegula solo consiguió un break, lo que resultó en un 4-6 a favor de Putintseva. En el segundo set, Pegula se recuperó rompiendo el servicio de Putintseva tres veces, frente a dos breaks de Putintseva, para cerrar el set 6-4. El tercer set fue el más disputado, con ambas jugadoras intercambiando breaks. Finalmente, Pegula logró un break decisivo en el undécimo juego y mantuvo su servicio para ganar el set 7-5. En cuanto a las estadísticas de saque, Pegula tuvo un 57% de efectividad en su primer servicio y ganó el 41% de los puntos con su primer saque. Además, logró salvar 13 de los 22 puntos de break en contra.



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