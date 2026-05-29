Jil Teichmann 2 - 0 Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 29 de mayo de 2026.





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La tenista suiza Jil Teichmann ha avanzado a los octavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam, que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida a la checa Karolina Muchova con un resultado de 6-1, 7-5 en 1 hora y 52 minutos. En el primer set, Jil Teichmann dominó al romper el servicio de Karolina Muchova en dos ocasiones, logrando un marcador de 6-1. Teichmann no concedió ningún break en este set, manteniendo un porcentaje de primer servicio del 80% y ganando el 80% de los puntos con su primer servicio. En el segundo set, Muchova comenzó fuerte, rompiendo el servicio de Teichmann dos veces para tomar una ventaja de 5-1. Sin embargo, Teichmann remontó, rompiendo el servicio de Muchova en tres ocasiones consecutivas y finalmente ganando el set 7-5. Teichmann salvó 7 de 7 puntos de break en este set, mostrando una sólida defensa en los momentos críticos.



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