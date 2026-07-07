Jiri Lehecka 1 - 3 Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de julio de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar al checo Jiri Lehecka por 6-4, 7-5, 3-6, 7-6 en 4 sets. En el primer set, Zverev logró un 'break' crucial en el noveno juego, lo que le permitió cerrar el set 6-4. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron 'breaks', pero Zverev consiguió romper el servicio de Lehecka en el undécimo juego y mantuvo su servicio para llevarse el set 7-5. Lehecka respondió en el tercer set, logrando un 'break' en el octavo juego y cerrando el set 6-3. En el cuarto set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al 'tie-break', donde Zverev se impuso por 8-6. Estadísticamente, Zverev tuvo un 70% de efectividad en su primer servicio, ganando el 72% de los puntos jugados con su primer saque. Además, logró 12 aces y cometió 4 dobles faltas. Lehecka, por su parte, tuvo un 65% de efectividad en su primer servicio, ganando el 66% de los puntos jugados con su primer saque, con 14 aces y 3 dobles faltas.



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