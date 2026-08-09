Jiri Lehecka 0 - 2 Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de agosto de 2026.





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El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a los cuartos de final del torneo National Bank Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al checo Jiri Lehecka por 6-3, 6-3 en 1 hora y 14 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta el sexto juego, cuando Rafael Jodar logró romper el servicio de Jiri Lehecka en el octavo juego, llevándose el set por 6-3. En el segundo set, Jodar comenzó rompiendo el servicio de Lehecka en el primer juego. A pesar de que Lehecka consiguió un break en el octavo juego, Jodar rompió nuevamente en el noveno juego para cerrar el set y el partido por 6-3. En cuanto a las estadísticas de servicio, Rafael Jodar tuvo un 1st Serve Percentage del 55% y ganó el 71% de sus puntos con el primer servicio. Además, Jodar logró 2 aces y cometió 2 dobles faltas durante el partido.



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