Jordania 1 - 2 Argelia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Jordania 1 - 2 Argelia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de junio de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

Argelia se impuso este martes por 1-2 a Jordania en un partido disputado en el Levi's Stadium, correspondiente a la fase de grupos del Mundial. Jordania se adelantó en el marcador con un gol de Nizar Al Rashdan en el minuto 36, tras una asistencia de Mousa Tamari. Sin embargo, Argelia, que dominó el encuentro con un 72% de posesión y 17 remates, logró remontar en la segunda mitad. Nadir Benbouali igualó el marcador en el minuto 69, asistido por Riyad Mahrez. Amine Gouiri selló la victoria para los argelinos en el minuto 82, tras un gol validado por el VAR en el minuto 84. A pesar de un intento de penalti para Argelia en el minuto 35, el árbitro decidió no concederlo tras la revisión del VAR.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: JORDANIA 1 - ARGELIA 2 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

JORDANIA: Yazeed Yazeed Abulaila; Abdallah Nasib, Yazan Abu Al-Arab, Husam Abu Dahab (Saleem Obaid, min.90+1); Ehsan Haddad, Nizar Al Rashdan, Noor Al-Rawabdeh, Mohannad Abu Taha (Mohammad Abu Hasheesh, min.84), Ali Iyad Olwan (Mohammad Abuzraiq, min.90+1), Mahmoud Al Mardi (Odeh Fakhouri, min.76), Mousa Tamari (Ali Al-Azaizeh, min.84).



ARGELIA: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri (Jaouen Hadjam, min.85); Fares Chaibi, Riyad Mahrez (Anis Hadj Moussa, min.76), Ibrahim Maza, Hicham Boudaoui (Nadir Benbouali, min.46), Ramiz Zerrouki (Nabil Bentaleb, min.46), Amine Gouiri (Zineddine Belaid, min.85).



--GOLES.

1-0, min.36: Nizar Al Rashdan (Mousa Tamari) .

1-1, min.69: Nadir Benbouali (Riyad Mahrez) .

1-2, min.82: Amine Gouiri.





--ÁRBITRO.

Slavko Vincic, asistido en las bandas por Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic, en el VAR: Ivan Bebek y Jarred Gillett. Amonestó a Husam Abu Dahab (min.64), por parte de JORDANIA. Amonestó a Ramiz Zerrouki (min.44), por parte de ARGELIA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.35: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Argelia.



Min.35: After VAR check, the referee decided to stay with the initial call - not to award a penalty for Argelia!



Min.83: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Argelia.



Min.84: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Argelia debe subir al marcador.





--ESTADIO.

Levi's Stadium (68,371 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Jordania Argelia Goles 1 2 Remates Fuera 4 3 Remates 8 17 Pases Totales 269 646 Corners 1 10 Faltas 11 6 Posesión 28% 72% Tiros Bloqueados 0 6 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 66 152 Ataques Peligrosos 24 75 Centros 5 22 Saques de Banda 28 23 Saques de Portería 7 6 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 6 12 Paradas 6 3 Contra Golpes 5 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Argentina 6 2 2 Clasificado Austria 3 2 3 Tercero ¿? Argelia 3 2 4 Eliminado Jordania 0 2



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/06/2026 World Cup Grp. J Jordan 1-2 Algeria









-Últimos Resultados de Jordania.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/06/2026 World Cup Grp. J Jordan 1-2 Algeria 17/06/2026 World Cup Grp. J Austria 3-1 Jordan









-Últimos Resultados de Argelia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/06/2026 World Cup Grp. J Jordan 1-2 Algeria 17/06/2026 World Cup Grp. J Argentina 3-0 Algeria









-Próximos partidos de Jordania.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 28/06/2026 04:00 World Cup Grp. J Jordan Argentina









-Próximos partidos de Argelia.

