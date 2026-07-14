Kaitlin Quevedo 2 - 0 Gabriela Ruse: resumen y estadísticas del partido de Iasi Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de julio de 2026.





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La tenista española Kaitlin Quevedo ha avanzado a los octavos de final del torneo Iasi Open, de categoría WTA 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida a la rumana Gabriela Ruse con un resultado de 6-3, 6-1 en un tiempo de duración del partido de aproximadamente 1 hora y 36 minutos. En el primer set, Kaitlin Quevedo logró romper el servicio de Gabriela Ruse en cuatro ocasiones, mientras que Ruse consiguió dos quiebres. El set terminó 6-3 a favor de Quevedo. En el segundo set, Quevedo mantuvo su dominio rompiendo el servicio de Ruse tres veces y no concediendo ningún break, cerrando el set 6-1. Kaitlin Quevedo mostró una sólida actuación en el servicio con un 52% de primeros servicios y ganando el 56% de los puntos de servicio.



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