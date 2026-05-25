Kaitlin Quevedo 2 - 0 Leolia Jeanjean: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de mayo de 2026.





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La tenista española Kaitlin Quevedo ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam, que se disputa en tierra batida, tras ganar a la francesa Leolia Jeanjean por 7-6, 7-6 en un partido que se extendió por dos horas y dos minutos. En el primer set, Kaitlin Quevedo y Leolia Jeanjean intercambiaron varios 'breaks'. Quevedo rompió el servicio de Jeanjean en el segundo y cuarto juego para adelantarse 3-1. Sin embargo, Jeanjean recuperó un 'break' en el noveno juego, igualando el marcador 5-5. Finalmente, Quevedo se llevó el set en el 'tie-break' por 7-5. El segundo set fue más estable, con ambas jugadoras manteniendo su servicio hasta el 6-6, lo que llevó a otro 'tie-break'. Quevedo volvió a imponerse, ganando el 'tie-break' 7-2 para cerrar el partido. En términos de estadísticas de saque, Kaitlin Quevedo tuvo un 61% de efectividad en su primer servicio, ganando el 76% de esos puntos. Además, logró 6 aces y cometió 2 dobles faltas a lo largo del partido.



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