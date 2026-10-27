Kaitlin Quevedo 2 - 1 Sofia Kenin: resumen y estadísticas del partido de Guangzhou Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 27 de octubre de 2026.





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La tenista española Kaitlin Quevedo ha avanzado a los octavos de final del torneo Guangzhou Open, de categoría WTA 250, que se disputa en pista dura, tras ganar a la estadounidense Sofia Kenin por 6-4, 6-7, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 40 minutos. En el primer set, Kaitlin Quevedo logró un 'break' crucial en el décimo juego para cerrar el set 6-4. En el segundo set, ambas jugadoras intercambiaron 'breaks', llevando el set a un 'tie-break' que ganó Sofia Kenin 7-5. En el tercer set, el intercambio de 'breaks' continuó, pero Quevedo consiguió mantener su servicio en el noveno juego y rompió el servicio de Kenin en el décimo juego para ganar el set 6-4. Kaitlin Quevedo tuvo un 61% de efectividad en su primer servicio y ganó el 54% de los puntos con su primer saque a lo largo del partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



