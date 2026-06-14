Kamil Majchrzak 2 - 1 Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Libema Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de junio de 2026.





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Kamil Majchrzak se ha proclamado campeón del torneo Libema Open, de categoría ATP Tour 250, que se disputa en hierba, tras ganar al australiano Alex de Minaur por 6-3, 2-6, 7-6 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 25 minutos. En el primer set, Kamil Majchrzak logró dos 'breaks' sobre el servicio de Alex de Minaur, lo que le permitió ganar el set 6-3. En el segundo set, Alex de Minaur respondió con fuerza, consiguiendo tres 'breaks' y llevándose el set 6-2. El tercer set fue muy disputado, con ambos jugadores intercambiando 'breaks'. Finalmente, Majchrzak se impuso en el 'tie-break' por 7-5, asegurando así su victoria en el partido. En términos de estadísticas de saque, Kamil Majchrzak tuvo un porcentaje de primer servicio del 69% y ganó el 58% de los puntos con su servicio. Por otro lado, Alex de Minaur tuvo un porcentaje de primer servicio del 57% y ganó el 63% de los puntos con su servicio.



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