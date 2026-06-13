Kamil Majchrzak 2 - 0 Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Libema Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de junio de 2026.





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El tenista polaco Kamil Majchrzak ha avanzado a la final del torneo Libema Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en hierba, tras ganar al ruso Daniil Medvedev por 7-6, 6-1 en 1 hora y 31 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios sin conceder breaks, llevándolos a un tie-break que Majchrzak ganó por 7-6. En el segundo set, Majchrzak logró romper el servicio de Medvedev en tres ocasiones, ganando el set por 6-1. En cuanto a las estadísticas de saque, Majchrzak tuvo un 67% de efectividad en el primer servicio y ganó el 69% de los puntos con su servicio.



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