Karen Khachanov 2 - 0 Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de China Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 30 de septiembre de 2026.





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El tenista ruso Karen Khachanov ha avanzado a los octavos de final del torneo China Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al canadiense Felix Auger-Aliassime por la vía rápida con un resultado de 6-3, 6-3 en 1 hora y 18 minutos. En el primer set, Khachanov logró dos 'breaks', rompiendo el servicio de Auger-Aliassime en los juegos 2 y 7, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-3. En el segundo set, Khachanov volvió a romper el servicio de Auger-Aliassime en el tercer juego y nuevamente en el noveno juego, asegurando así el set y el partido con otro 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Karen Khachanov tuvo un 73% de efectividad en su primer servicio, ganando el 80% de los puntos con su primer saque y anotando 4 aces durante el partido. No enfrentó puntos de quiebre en contra, lo que contribuyó a su victoria en sets corridos.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



