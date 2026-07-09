Karolina Muchova 2 - 1 Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de julio de 2026.





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La tenista checa Karolina Muchova ha avanzado a la final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam, que se disputa en hierba, tras ganar a la estadounidense Coco Gauff por 6-2, 1-6, 7-6(10-8) en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 33 minutos. En el primer set, Karolina Muchova logró romper el servicio de Coco Gauff en dos ocasiones, llevándose el set por 6-2. En el segundo set, Coco Gauff respondió con fuerza, rompiendo el servicio de Muchova dos veces y ganando el set 6-1. El tercer set fue muy disputado, sin breaks hasta el tie-break, donde Muchova se impuso 10-8. Estadísticas destacadas de saque de Karolina Muchova incluyen un 56% de efectividad en el primer servicio, ganando el 37% de los puntos con su primer saque y el 25% con su segundo saque. Logró 3 aces y no cometió dobles faltas. En total, ganó el 64% de los puntos en sus juegos de servicio.



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