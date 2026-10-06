Karolina Muchova 2 - 1 Naomi Osaka: resumen y estadísticas del partido de China Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de octubre de 2026.





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La tenista checa Karolina Muchova ha avanzado a los cuartos de final del torneo China Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la japonesa Naomi Osaka por 2-1 (7-5, 1-6, 7-6) en un partido que duró 2 horas y 51 minutos. En el primer set, Karolina Muchova logró romper el servicio de Naomi Osaka en tres ocasiones, mientras que Osaka consiguió dos 'breaks'. Muchova se llevó el set por 7-5. En el segundo set, Osaka dominó con dos 'breaks' y ganó 6-1. El tercer set fue muy disputado, con ambos jugadores manteniendo sus servicios hasta llegar al 6-6. Muchova ganó el 'tie-break' 9-7, asegurando su victoria en el partido. En cuanto a las estadísticas de saque, Muchova tuvo un 1st Serve Percentage del 60% y salvó 5 de 9 break points en el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



