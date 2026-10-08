Karolina Muchova 0 - 2 Nikola Bartunkova: resumen y estadísticas del partido de China Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de octubre de 2026.





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La tenista checa Nikola Bartunkova ha avanzado a las semifinales del torneo China Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida a su compatriota Karolina Muchova con un resultado de 6-3, 6-0 en un tiempo de duración del partido de 1 hora y 7 minutos. En el primer set, Nikola Bartunkova logró romper el servicio de Karolina Muchova en cuatro ocasiones, mientras que Muchova solo pudo romper el servicio de Bartunkova en dos ocasiones. Finalmente, Bartunkova se llevó el set por 6-3. En el segundo set, Bartunkova mantuvo un dominio absoluto, rompiendo el servicio de Muchova en tres ocasiones y no concediendo ningún juego, llevándose el set por 6-0. En cuanto a las estadísticas de saque, Bartunkova tuvo un 1st Serve Percentage de 52% y ganó el 70% de los puntos con su servicio, mientras que Muchova tuvo un 1st Serve Percentage de 56% y ganó el 40% de los puntos con su servicio. Bartunkova no cometió dobles faltas, mientras que Muchova cometió 3.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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