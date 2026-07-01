Karolina Muchova 2 - 0 Shuai Zhang: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de julio de 2026.





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La tenista checa Karolina Muchova ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam, que se disputa en hierba, tras ganar a la china Shuai Zhang por la vía rápida con un resultado de 6-3, 6-2 en 1 hora y 7 minutos. En el primer set, Karolina Muchova logró un break crucial en el cuarto juego, lo que le permitió tomar la delantera y cerrar el set 6-3. En el segundo set, Muchova nuevamente rompió el servicio de Zhang en el tercer y séptimo juego, asegurando el set 6-2. A lo largo del partido, Muchova mostró solidez en su servicio, con un 59% de primeros servicios y ganó el 71% de los puntos jugados con su primer servicio. Además, logró 9 aces y salvó 6 de 10 puntos de break en contra.



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