Karolina Pliskova 0 - 2 Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de julio de 2026.





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La tenista polaca Iga Swiatek ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam, que se disputa en hierba, tras ganar a la checa Karolina Pliskova por 6-1, 6-3 en 1 hora y 7 minutos. En el primer set, Iga Swiatek logró romper el servicio de Karolina Pliskova en tres ocasiones, mientras que Pliskova solo consiguió un break. Swiatek mantuvo su servicio en todos sus juegos, llevándose el set por 6-1. En el segundo set, Swiatek volvió a romper el servicio de Pliskova tres veces, mientras que Pliskova logró dos breaks. Swiatek mantuvo su servicio en los momentos clave, cerrando el set con un 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Iga Swiatek tuvo un 77% de primeros servicios, ganando el 70% de los puntos con su primer saque y el 45% con el segundo. Además, Swiatek cometió 5 dobles faltas y no logró ningún ace durante el partido.



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