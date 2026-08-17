Katerina Siniakova 2 - 1 Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de agosto de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



La tenista checa Katerina Siniakova ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la española Jessica Bouzas Maneiro por 2-1 (6-7, 6-1, 6-1) en un partido que finalizó en aproximadamente 2 horas y 14 minutos. En el primer set, ambos jugadores intercambiaron varios breaks, con Jessica Bouzas Maneiro llevándose el set en el tie-break por 7-6. Katerina Siniakova mostró una mejora significativa en el segundo set, logrando tres breaks y ganando 6-1. En el tercer set, Siniakova mantuvo su dominio, rompiendo el servicio de Bouzas Maneiro tres veces más para cerrar el set 6-1. En cuanto a las estadísticas de saque, Katerina Siniakova tuvo un 1st Serve Percentage de 42% y ganó el 56% de sus puntos de servicio en el partido. Jessica Bouzas Maneiro tuvo un 1st Serve Percentage de 60% y ganó el 45% de sus puntos de servicio. Siniakova logró 3 aces y cometió 13 dobles faltas, mientras que Bouzas Maneiro no logró ningún ace y cometió 7 dobles faltas.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



