Laura Siegemund 0 - 2 Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de HSBC Championships (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de junio de 2026.





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Amanda Anisimova ha avanzado a los cuartos de final del torneo HSBC Championships en Londres, de categoría WTA 500 y que se disputa en hierba, tras ganar a la alemana Laura Siegemund por la vía rápida con un marcador de 6-1, 6-3 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 6 minutos. En el primer set, Amanda Anisimova logró imponerse con contundencia al romper el servicio de Laura Siegemund en dos ocasiones, llevándose el set por 6-1. Siegemund no pudo mantener su servicio en los juegos 4 y 6, lo que permitió a Anisimova cerrar el set con un servicio mantenido. En el segundo set, Anisimova continuó mostrando su dominio al romper el servicio de Siegemund en el primer juego. A pesar de que Siegemund recuperó un break en el sexto juego para igualar 3-3, Anisimova rompió nuevamente en el séptimo y noveno juegos, asegurando el set 6-3 y el partido. En cuanto a las estadísticas de saque, Amanda Anisimova tuvo un 1st Serve Percentage de 74% y ganó el 79% de sus puntos de servicio, mientras que Laura Siegemund tuvo un 1st Serve Percentage de 90% pero solo ganó el 50% de sus puntos de servicio. Anisimova también logró 4 break points ganados durante el partido.



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