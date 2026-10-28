Learner Tien 0 - 2 Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Erste Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de octubre de 2026.





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El tenista australiano Alex de Minaur ha avanzado a los cuartos de final del torneo Erste Bank Open de Viena, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida al estadounidense Learner Tien con un resultado de 6-4, 6-2 en 1 hora y 19 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta el juego 7, donde Alex de Minaur logró romper el servicio de Learner Tien, llevándose el set por 6-4. En el segundo set, Alex de Minaur comenzó con fuerza, rompiendo el servicio de Learner Tien en el primer juego y nuevamente en el tercer juego, consolidando su ventaja y cerrando el set con un 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Alex de Minaur tuvo un 1st Serve Percentage de 52% y ganó el 70% de sus puntos de servicio a lo largo del partido, sin cometer dobles faltas. Learner Tien, por su parte, tuvo un 1st Serve Percentage de 73% y ganó el 50% de sus puntos de servicio, cometiendo 2 dobles faltas.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



