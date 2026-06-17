Learner Tien 1 - 2 Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Halle Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de junio de 2026.





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El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime ha avanzado a los cuartos de final del torneo Halle Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en hierba, tras ganar al estadounidense Learner Tien (7-6, 5-7, 6-7) en 2 horas y 30 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al tie-break, donde Learner Tien se impuso por 7-6. En el segundo set, Auger-Aliassime logró un break crucial en el undécimo juego para llevarse el set 7-5. En el tercer set, ambos jugadores intercambiaron breaks, pero finalmente Auger-Aliassime ganó el tie-break 7-6. Felix Auger-Aliassime tuvo un 70% de efectividad en su primer servicio y ganó el 64% de los puntos con su primer saque. Además, logró 22 aces a lo largo del partido. Learner Tien, por su parte, tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio y ganó el 58% de los puntos con su primer saque.



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