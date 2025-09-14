Levante 2 - 2 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 14 de septiembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio Ciudad de Valencia, el Levante y el Betis empataron 2-2 en un encuentro marcado por la intensidad y los momentos clave revisados por el VAR. El Levante, con goles de Ivan Romero asistido por Carlos Alvarez en el minuto 2 y de Etta Eyong con asistencia de Ivan Romero en el minuto 10, tomó la delantera, mostrando eficacia en sus oportunidades. Sin embargo, el Betis, que dominó la posesión del balón con un 70% frente al 30% del Levante, logró igualar el marcador gracias a los tantos de Juan Hernandez, asistido por Sergi Altimira al cierre de la primera mitad, y de Pablo Fornals, quien convirtió en el minuto 81 tras asistencia de Abdessamad Ezzalzouli. La actuación del VAR tuvo un momento decisivo al anular un gol de Sergi Altimira del Betis en el minuto 23 por una falta previa, manteniendo el equilibrio en el marcador.
El partido estuvo también marcado por las amonestaciones, con el Levante recibiendo cuatro tarjetas amarillas y el Betis dos, en un reflejo de la disputa intensa en el campo. A pesar de la superioridad en la posesión y los remates del Betis, el Levante supo aprovechar sus momentos, destacando Ivan Romero por su gol y asistencia. Este resultado deja al Levante con 1 punto tras 4 partidos, situándolo en una posición comprometida cerca del descenso, mientras que el Betis, con 6 puntos en 5 encuentros, se posiciona en la mitad de la tabla, aún con margen para aspirar a puestos europeos conforme avance la temporada.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: LEVANTE 2 - REAL BETIS 2 (2-1, al descanso).
--EQUIPOS.
LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Unai Elgezabal, Matias Moreno (Adrian De La Fuente, min.66), Manuel Sanchez; Carlos Alvarez, Oriol Rey, Pablo Martinez (Kervin Arriaga, min.85), Jon Olasagasti (Roger Brugue, min.62); Etta Eyong (Jose Luis Morales, min.62), Ivan Romero (Goduine Koyalipou, min.66).
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Natan, Valentin Gomez, Junior Firpo; Pablo Fornals, Sergi Altimira (Sofyan Amrabat, min.74), Antony, Nelson Deossa (Giovani Lo Celso, min.46), Rodrigo Riquelme (Abdessamad Ezzalzouli, min.72), Juan Hernandez (Cedric Bakambu, min.87).
--GOLES.
1-0, min.2: Ivan Romero (Carlos Alvarez) .
2-0, min.10: Etta Eyong (Ivan Romero) .
2-1, min.45(+2): Juan Hernandez (Sergi Altimira) .
2-2, min.81: Pablo Fornals (Abdessamad Ezzalzouli) .
Gol anulado a Sergi Altimira del Betis en el minuto 23 .
--ÁRBITRO.
Alejandro Muniz, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Fabian Blanco, en el VAR: Carlos del Cerro y Francisco Jose Hernandez. Amonestó a Ivan Romero (min.63), Mathew Ryan (min.69), Adrian De La Fuente (min.78), Manuel Sanchez (min.90+2), por parte del LEVANTE. Amonestó a Hector Bellerin (min.50), Natan (min.90+4), por parte del REAL BETIS.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.23: ¡G O O O O A A A L! ¡Gol del Betis! Sergi Altimira anota.
Min.24: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Betis.
Min.27: ¡NO ES GOL! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Betis es anulado debido a una falta cometida previamente.
--ESTADIO.
Estadio Ciudad de Valencia televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Levante
| Real Betis
|Goles
| 2
| 2
|Remates Fuera
| 2
| 8
|Remates
| 5
| 29
|Pases Totales
| 123
| 277
|Corners
| 4
| 12
|Faltas
| 17
| 12
|Posesión
| 30%
| 70%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 11
|Fueras de Juego
| 2
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 4
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 2
|Ataques
| 40
| 55
|Ataques Peligrosos
| 22
| 55
|Centros
| 4
| 16
|Saques de Banda
| 11
| 17
|Saques de Portería
| 8
| 7
|Tratamientos
| 2
| 0
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 13
| 19
|Paradas
| 8
| 0
|Contra Golpes
| 9
| 5
###WidgetCompleto###
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 12
| 4
|2
| Champions
| Athletic Bilbao
| 9
| 4
|3
| Champions
| Getafe
| 9
| 4
|4
| Champions
| Villarreal
| 7
| 4
|5
| Europa League
| Barcelona
| 7
| 3
|6
| Conference League
| Espanyol
| 7
| 3
|9
| Permanencia
| Betis
| 6
| 5
|18
| Descenso
| Levante
| 1
| 4
|19
| Descenso
| Mallorca
| 1
| 3
|20
| Descenso
| Girona
| 1
| 4
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-2
| Betis
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-2
| Betis
|29/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-0
| Levante
|23/08/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-3
| Barcelona
|16/08/2025
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Levante
|01/06/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-0
| Eibar
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-2
| Betis
|31/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-2
| Athletic Bilbao
|27/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Betis
|22/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Alavés
|18/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Betis
-Próximos partidos del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|20/09/2025 14:00
| LaLiga
| Girona
| Levante
|23/09/2025 21:30
| LaLiga
| Levante
| Real Madrid
|27/09/2025 14:00
| LaLiga
| Getafe
| Levante
-Próximos partidos del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|19/09/2025 21:00
| LaLiga
| Betis
| Real Sociedad
|28/09/2025 18:30
| LaLiga
| Betis
| Osasuna
|05/10/2025 18:30
| LaLiga
| Espanyol
| Betis